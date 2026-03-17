17 марта в Минске стартует XXXIII Международная книжная выставка-ярмарка: что ждет посетителей

17 марта стартует главный литературный форум года - Минская международная книжная выставка-ярмарка.

Под сводами "БелЭкспо" свои издания представят 23 государства. Пройдут презентации книжных новинок, автограф-сессии и интерактивы. На стендах разместят продукцию порядка 500 экспонентов.

XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка на протяжении шести дней будет принимать почитателей печатных форм, поэтому приобрести понравившееся издание можно будет без спешки.

Открытие состоится в 12 часов. Именно Минская выставка считается одной из самых авторитетных на постсоветском пространстве. Кроме того, она задает тон на год, ведь именно со столичной выставки открывается календарь книжных экспозиций.

Людмила Кожуховская, проректор Республиканского института высшей школы:

"В этом году вы увидите очень необычную концепцию: четыре локации. Есть издательская деятельность, есть научно-методическая работа, куда приглашают учителей, преподавателей, методистов. Есть дополнительное образование, это все активности: художественные, творческие и иные. Четвертая локация - это молодежная политика. Она всегда самая динамичная, здесь в режиме нон-стоп с самого утра до закрытия выставки будет очень много квизов, квестов и других активностей".

Инга Бекиш, заместитель генерального директора ОАО "Белкнига":

"Белкнига" является постоянным участником Минской книжной ярмарки. Мы привозим сюда расширенный ассортимент. Главной тематической экспозицией являются идеологическо-патриотические книги, а также краеведение, художественная литература - как взрослая, так и детская. Главными книгами, которые будут представлены на этой ярмарке, являются: бестселлер - книга, которая больше всего пользуется спросом у покупателя, - "Наш Президент", а также "Символы суверенной Беларуси" и "Национальное достояние Беларуси".

Инга Бекиш, заместитель генерального директора ОАО "Белкнига"

Можно будет ознакомиться и с небольшими региональными изданиями.