18 апреля движение поездов в минском метро изменится

Замена традиционных розовых жетонов на бесконтактную оплату проезда. В минском метро около 30 % платежей проходит через банковскую карту. Специальные терминалы на станциях функционируют с 2017 года. К сентябрю на такую систему переведут весь общественный транспорт Минска.

В период проведения республиканского субботника расписание движения поездов метро изменится. Интервал на Московской и Автозаводской линиях с 7:30 до 10:00 - 3 минуты, с 10:00 до 19:00 - 5 минут. На Зеленолужской линии интервал составит 5 минут утром, а с 10:00 до 19:00 - 7 минут.