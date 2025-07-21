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18 хлебобулочных и кондитерских изделий стали победителями конкурса "Лучшие товары Беларуси"
Автор:Александра Гойтан
По итогам конкурса "Лучший товар Беларуси" 18 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий - в лауреатах престижного соревнования. Классические румяные караваи и трендовые десерты выпекают пять хлебозаводов предприятия "Минскхлебпром".
Аромат полей, сочность и вкус зрелых злаков высшего сорта. С уважением к работе хлеборобов и главному ингредиенту - нашей качественной муке - на хлебозаводе номер пять по многолетним традициям и проверенным технологиям выпекают главное пшеничное и ржаное блюдо: хлеб и батон в шести вариациях (подробнее – смотрите видео).