180 домов ждет капремонт, заменят покрытие дорог. Как будет проходить масштабное обновление Минска

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Амбициозные планы на Год благоустройства. В Минске более 180 домов ждет капремонт, еще больше в списке на апгрейд дворов с акцентом на безбарьерную среду. Заменят покрытие дорог и тротуаров, оборудование на детских площадках, появится еще больше тематических зон.
Андрей Садовский, замначальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома: "Будет сделан акцент на состоянии ограждений территории частного личного фонда по приведению их в нормативное состояние. Также запланирован комплекс мероприятий по наведению порядка по Слепянской водной системе по набережной и реке Свислочь. Всего в 2025 году запланированы работы по высадке порядка 40 тыс. деревьев, 200 тыс. кустарников и 10 млн цветов. Данный показатель является максимальным для всех регионов республики".
Весной яркие цветочные акценты раскрасят улицы столицы. 50 тыс. кустовых роз высадят на центральных проспектах, 1,5 млн однолетних растений украсят городские клумбы, разделительные полосы и зеленые зоны.