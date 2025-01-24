180 домов ждет капремонт, заменят покрытие дорог. Как будет проходить масштабное обновление Минска

Амбициозные планы на Год благоустройства. В Минске более 180 домов ждет капремонт, еще больше в списке на апгрейд дворов с акцентом на безбарьерную среду. Заменят покрытие дорог и тротуаров, оборудование на детских площадках, появится еще больше тематических зон.

Андрей Садовский, замначальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома: "Будет сделан акцент на состоянии ограждений территории частного личного фонда по приведению их в нормативное состояние. Также запланирован комплекс мероприятий по наведению порядка по Слепянской водной системе по набережной и реке Свислочь. Всего в 2025 году запланированы работы по высадке порядка 40 тыс. деревьев, 200 тыс. кустарников и 10 млн цветов. Данный показатель является максимальным для всех регионов республики".