19 апреля по церковному календарю - Великая суббота. Верующие готовятся к Пасхе

19 апреля у верующих Великая суббота. День накануне Пасхи скорбный и сдержанный. В храмах вспоминают погребение Иисуса и пребывание его во гробе.

Верующие приходят в церковь поклониться Плащанице и подготовиться к Пасхе. В этом году православные и католики отметят светлый праздник в один день - 20 апреля. Последний раз такое совпадение было в 2017 году.

Уже сегодня, в Великую Субботу, после богослужения, в храмах начнется освящение пасхальных яиц, куличей и других праздничных блюд. Хотя традиционно освящение проходит в ночь на Пасху, современная практика позволяет верующим подготовиться к праздничному столу заранее.

Православная жемчужина Беларуси - Жировичский монастырь - также готовится принять верующих на празднование святой Пасхи.