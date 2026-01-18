19 января спасатели Беларуси отмечают профессиональный праздник

Они готовы прийти на помощь в любую минуту, выполняя целый спектр задач: от тушения пожаров до устранения крупных техногенных аварий. Ежедневно только в Минске на номер 101 поступает более 1500 звонков - это самый загруженный колл-центр страны. Девиз белорусских спасателей - "Помощь рядом" - это еще раз отметит во время торжественного собрания профильный министр Вадим Синявский.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Последний январский снегопад показал, что государственная система реагирования на чрезвычайные ситуации сработала достаточно слаженно. Были оперативно решены основные вопросы транспортной инфраструктуры, системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечена жизнедеятельность населения в достаточно суровых снежных условиях. Сегодня о снеге уже никто не вспоминает - все ждут очередных испытаний низкими температурами. С этим, я уверен, мы справимся, так как государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций работает эффективно".