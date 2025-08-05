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2 человека на место. Как в Минском колледже искусств проходит вступительная кампания
Нынешняя вступительная кампания подтвердила интерес молодых людей к творческим профессиям. Более 200 заявлений на 104 бюджетных места подали абитуриенты в Минский государственный колледж искусств. Об этом рассказал директор учреждения.
5 августа с порядком организации приемной кампании и проведением вступительных испытаний в колледже ознакомилась вице-премьер Наталья Петкевич. Общий конкурс составил 2 человека на место. Поступают ребята не только из Минска и области, много заявлений из Брестской области, Могилевской, Гомельской, Витебской. Средний балл поступающих - 7,4.
Среди популярных специальностей стабильно лидирующие позиции занимают искусство эстрады (пение), хореографическое искусство, народный и эстрадный танец, а также декоративно-прикладное искусство. С учетом нового набора количество учащихся с 1 сентября составит 412 человек.
В 2025 году колледж отметил полувековой юбилей. За это время здесь подготовлено более 6700 специалистов в сфере культуры, которые работают по всей стране.