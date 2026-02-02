2 февраля более 60 % учеников Беларуси остались дома из-за морозов

"Мы можем констатировать, что в первую смену сегодня к занятиям не приступили 544 тыс. школьников, это порядка 62 % от всех детей. Хочется отметить, что случаются такие случаи, когда у нас по тем или иным причинам не состоялся подвоз, то есть просто транспорт не сработал. Но эти случаи единичны, и, как правило, есть резервные автобусы там, где это необходимо. Для примера могу сказать, что сегодня были случаи, когда автобусы просто не выезжали на маршрут, потому что все родители посчитали необходимым оставить детей дома. Решение исполкомов о приостановлении занятий в школах было принято на сегодняшний день в трех районах: в одном в Брестской и в двух районах Витебской области. Будем следить, как будут развиваться события. Министерство образования оперативно следит за ситуацией, собирает актуальную информацию".