2 и 6 мая пройдут репетиции парада в Минске - движение по некоторым улицам перекроют

Беларусь готовится отметить 80-летие Победы. 9 мая в столице пройдет парад.

Идут генеральные репетиции. Очередные - 2 и 6 мая - в 22:00. Проезд колонн военной техники начнется с 17:00. В столице частично перекроют главные проспекты.

На внешнем кольце МКАД будет ограничено движение на съезде на Независимости в сторону проспекта Победителей. Перекроют улицы: Рогачевскую, Основателей, Стариновскую и Тимирязева. А также проспекты Независимости, Победителей и Машерова.