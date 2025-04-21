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2 и 6 мая пройдут репетиции парада в Минске - движение по некоторым улицам перекроют
Беларусь готовится отметить 80-летие Победы. 9 мая в столице пройдет парад.
Идут генеральные репетиции. Очередные - 2 и 6 мая - в 22:00. Проезд колонн военной техники начнется с 17:00. В столице частично перекроют главные проспекты.
На внешнем кольце МКАД будет ограничено движение на съезде на Независимости в сторону проспекта Победителей. Перекроют улицы: Рогачевскую, Основателей, Стариновскую и Тимирязева. А также проспекты Независимости, Победителей и Машерова.
В параде примут участие более 4 тыс. человек от всех военных ведомств и структур Беларуси. Будет представлено свыше 220 единиц боевой техники и около 30 единиц авиационной. Более 200 ветеранов Великой Отечественной примут участие в параде 9 Мая в Минске.