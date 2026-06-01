2 июня в Минске стартует международная выставка "БЕЛАГРО-2026"

Минск готовится принять "БЕЛАГРО". Крупнейшая площадка передовых достижений агропромышленного комплекса открывается завтра в Минском международном выставочном центре.

Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения представляют более 570 компаний из 12 стран.

Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы ждем большое количество иностранных делегаций: более 40 представителей министерств иностранных стран, а также регионов Российской Федерации. В рамках деловой части будут представлены секции Республики Беларусь, Грузии (сотрудничество приезжает, бизнес-круги из Грузии), белорусско-казахстанский форум - большое мероприятие, также ждем бизнес. Как мы уже говорили, мы ждем высоких гостей. Это представители сельскохозяйственной продовольственной организации, а также Шанхайской организации сотрудничества.