3.87 BYN
2.76 BYN
3.21 BYN
2 июня в Минске стартует международная выставка "БЕЛАГРО-2026"
Минск готовится принять "БЕЛАГРО". Крупнейшая площадка передовых достижений агропромышленного комплекса открывается завтра в Минском международном выставочном центре.
Выставка презентует современные технологии в сельскохозяйственном производстве, новейшую технику, продукцию перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли. Всего достижения представляют более 570 компаний из 12 стран.
Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"Мы ждем большое количество иностранных делегаций: более 40 представителей министерств иностранных стран, а также регионов Российской Федерации. В рамках деловой части будут представлены секции Республики Беларусь, Грузии (сотрудничество приезжает, бизнес-круги из Грузии), белорусско-казахстанский форум - большое мероприятие, также ждем бизнес. Как мы уже говорили, мы ждем высоких гостей. Это представители сельскохозяйственной продовольственной организации, а также Шанхайской организации сотрудничества.
В области деловых коммуникаций также ожидается насыщенная программа. В этом году проводится международный форум "АгроШОС. Стратегия роста". Представители Шанхайской организации сотрудничества обменяются опытом в сфере развития сельского хозяйства. Впервые во время выставки "БЕЛАГРО" пройдут и "Дни ретейла в Минске".