В результате взрыва на складе в Мьянме погибли 46 человек
Автор:Редакция news.by
Крупная техногенная катастрофа произошла на северо-востоке Мьянмы. В результате мощнейшего взрыва в административно-производственном здании погибли по меньшей мере 46 человек, еще 74 госпитализированы с тяжелейшими ранениями и ожогами.
Взрывной волной повреждено более 100 жилых домов. По данным спасательных служб, на объекте незаконно хранились тонны взрывчатки для горнодобывающих нужд.
Ситуация осложняется тем, что территория ЧП контролируется повстанческой армией, что не позволило спасателям оперативно прибыть на место происшествия.