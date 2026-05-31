В результате взрыва на складе в Мьянме погибли 46 человек

Крупная техногенная катастрофа произошла на северо-востоке Мьянмы. В результате мощнейшего взрыва в административно-производственном здании погибли по меньшей мере 46 человек, еще 74 госпитализированы с тяжелейшими ранениями и ожогами.

Взрывной волной повреждено более 100 жилых домов. По данным спасательных служб, на объекте незаконно хранились тонны взрывчатки для горнодобывающих нужд.