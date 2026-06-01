Коммунальный шок в Британии: с июля тарифы вырастут на 13 %

Рекордный летний рост цен на энергоносители в Британии - самый болезненный за последние годы. С 1 июля средний годовой счет за газ и электричество для 33 млн потребителей подскочит сразу на 13 % - это 1862 фунта стерлингов.

Причина роста тарифов - конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива.

Эксперты называют грядущее подорожание сильнейшим потрясением для семейных бюджетов и предупреждают, что из-за отсутствия прямой господдержки миллионы британцев окажутся на грани критической коммунальной задолженности. Уже сейчас непогашенные счета превышают 4,5 млрд фунтов.

