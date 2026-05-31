Конфликт в Украине уже обошелся немецким налогоплательщикам в сумму, превышающую 100 млрд евро. С таким заявлением выступила лидер оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт".

Политик подчеркнула, что только в 2026 году Германия направит Киеву еще 11 млрд евро военной помощи, а также будет участвовать в финансировании пакета поддержки от ЕС на 90 млрд евро, львиную долю которого будут принудительно оплачивать немцы.

Вагенкнехт раскритиковала призывы увеличить помощь Украине и заявила, что вместо новых расходов Берлин должен выступить с дипломатической инициативой для завершения конфликта.