Супермаркеты Латвии заменяют местные овощи импортными
Автор:Редакция news.by
Латвийские фермеры рискуют разориться: торговые сети не спешат поддерживать местных производителей.
По наблюдениям ассоциации торговцев плодоовощной продукцией, крупные ритейлеры все чаще выбирают импортных поставщиков, преимущественно из Польши и Литвы.
При этом местным фермерам выставляются трудновыполнимые требования по объемам, регулярности поставок и качеству.
Получить сертификаты сложно и дорого, а существующие правила не всегда отражают реальное качество продукции. Без поддержки государства доля латвийской продукции в магазинах продолжит стремительно сокращаться, а сами фермеры могут остаться без дохода.