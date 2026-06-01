Миллион цветов и вертикальные сады: Жодино меняет стиль к празднику
Вертикальные сады, декоративные злаковые травы и миллион цветов. Регионы переходят на летний стиль экопривлекательности!
В городах, райцентрах и поселках начался масштабный этап озеленения. Основной объем работ сейчас связан с обновлением городских клумб.
К примеру, в Жодино ландшафтное оформление улиц, проспектов и парков дополнят 100 тысяч цветов. Появится больше локаций с вертикальным озеленением и каскадом свежих цветов.
Галина Береснева, инженер объединения жилищно-коммунального хозяйства г. Жодино:
"Мы начали посадку в апреле, сразу посадили, чтобы было красиво, виолу - это двухлетнее растение, оно сразу цветущее. Сейчас продолжаем: уже садим сурфинию, гелихризум – это более ампельные растения. На этот год запланировано высадить 500 деревьев и 900 кустарников. Сейчас очень много красивоцветущих, декоративно-лиственных, с разноцветной листвой".
К слову, 2 июля Жодино отметит День города. Помимо ярких красок и цветочного аромата, к главному празднику в центре установят малые архитектурные формы с живыми растениями.