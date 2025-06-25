2 санитарных автомобиля переданы Курской области от жителей Витебщины

Гуманитарную помощь для медиков Курской области отправили представители Витебской области. Это 2 санитарных автомобиля УАЗ повышенной проходимости, которые будут работать на базе Обоянской центральной районной больницы, а также на территории приграничных районов области. Переданы антисептики, дезинфицирующие средства, медицинские маски и различные расходные материалы.

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Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель, учредитель благотворительного фонда:

"Мы гордимся тем, что весь белорусский народ сейчас сплотился в этих благотворительных проектах. Я благодарен своей родной Витебской области за то, что так быстро откликнулись, и мы смогли собрать эти средства на покупку двух автомобилей. Люди знают и понимают, что беда приходит внезапно".

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Александр Чепик, врио первого заместителя губернатора, председателя правительства Курской области России:

"Мы чувствуем эту руку побратима, руку брата. В трудную минуту они готовы подставить нам плечо. Эта помощь даже не в том, что это машина скорой помощи, а в том, что это тот символический жест, когда простые люди, они вместе с нами, и готовы нам эту помощь предоставить".