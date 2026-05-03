2 тыс. долларов за квадрат и 10 % сделок у россиян: почему рынок жилья в Беларуси продолжает рост

Белорусский рынок жилья вышел из зимнего застоя и демонстрирует уверенный рост активности покупателей и цен. Об этом заявил член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Вадим Тачкин в "Актуальном интервью".

"Рынок пережил зиму, период застоя, период минимальной активности. Это видно и по статистике сделок, и по ценам, которые на какое-то время приостановили свой рост. Сейчас народ все-таки начал активнее себя вести. Не без участия банковской системы. Ставки по кредитам по чуть-чуть снижаются. При этом интерес к покупке недвижимости не уменьшается, хотя цены продолжили свой рост", - отметил эксперт.

Мы сейчас наблюдаем, что средняя цена квадратного метра в Минске прошла тот психологический порог в 2 тыс. долларов и превысила исторический максимум. Это рекорд рынка за всю историю наблюдений. Вадим Тачкин

Это показывает, по его словам, что активность нарастает, цены не смущают покупателей. "Подтверждением этому служит статистика по среднему чеку рынка недвижимости. В последние месяцы количество квартир, средняя стоимость которых превышает 100 тыс. долларов, перевалила уже за отметку в 40 % от общего числа. Это тоже свидетельствует о том, что у людей появились возможности, люди не боятся кредитов, покупатель смело приобретает такие объекты, в которых даже зачастую отсутствует какая-то базовая чистовая отделка", - рассказал член Ассоциации застройщиков.

Вадим Тачкин news.by

Эксперт обратил внимание, что белорусы не верят в снижение цен, а кредиты остаются главным драйвером рынка. "При этом люди не верят в то, что цены снизятся. Этот процесс продолжается уже не один год. Он поддерживается в том числе банковской системой, ведь кредиты являются серьезным драйвером этого роста", - добавил Вадим Тачкин.