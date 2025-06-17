2 тыс. молодых людей участвовали в открытии третьего трудового семестра в Минске

Торжественное открытие третьего трудового семестра прошло в Минске. Оно объединило 2 тыс. молодых людей. Это те ребята, которые планируют провести лето с пользой. Бойцы студотрядов по традиции будут работать на крупнейших предприятиях Минска, а также в больницах, школах и на строительстве соцобъектов.

На площади Свободы встретилась амбициозная молодежь Минска, которая будет работать в сферах образования, медицины, строительства. Так, бойцов встретит Минский тракторный завод, районные организации ПКУП "Минскзеленстрой" и жилищно-коммунальные хозяйства районов. Присоединится молодежь и к масштабной стройке - возведению Национального исторического музея Беларуси и парка Народного единства.

Боец студенческого сервисного отряда "Опора" им. Героя Советского Союза П. Я. Головачева Майя Минкевич поделилась, что она в студотряде находится первый год, хотя в марте 2025 года она уже трудилась в нем. Девушка будет помогать своему общежитию при заселении студентов.

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:

"Сегодня мы серьезно помогаем экономике Минска, предприятиям и организациям, потому что это не просто уже не неквалифицированный труд. Ребята работают по тем профессиям, которые они получают в вузах и колледжах".

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"В 2025 году мы начали работу по трудоустройству молодежи намного раньше. На сегодняшний день работают более 7 тыс. человек. В аналогичном периоде 2024 года эта цифра составляла на 1,8 тыс. человек меньше. Наша задача - завлечь не только студенческую молодежь, но и ребят из школ, колледжей", - рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.

Участники марафона также возложили цветы к стеле "Минск - город-герой". Этот торжественный момент является напоминанием о традициях, которые продолжает молодежь, ведь каждый студенческий отряд гордо носит имя Героя СССР.

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"Раньше мы были зациклены на строительных студенческих отрядах, потом на сельскохозяйственных. Сегодня же есть разнообразные студотряды. Спасибо молодежи, что продолжают это дело", - поделилась участник стройотрядовского движения 1964 г. Вера Прокашева.