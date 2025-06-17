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2 тыс. молодых людей участвовали в открытии третьего трудового семестра в Минске
Торжественное открытие третьего трудового семестра прошло в Минске. Оно объединило 2 тыс. молодых людей. Это те ребята, которые планируют провести лето с пользой. Бойцы студотрядов по традиции будут работать на крупнейших предприятиях Минска, а также в больницах, школах и на строительстве соцобъектов.
На площади Свободы встретилась амбициозная молодежь Минска, которая будет работать в сферах образования, медицины, строительства. Так, бойцов встретит Минский тракторный завод, районные организации ПКУП "Минскзеленстрой" и жилищно-коммунальные хозяйства районов. Присоединится молодежь и к масштабной стройке - возведению Национального исторического музея Беларуси и парка Народного единства.
Боец студенческого сервисного отряда "Опора" им. Героя Советского Союза П. Я. Головачева Майя Минкевич поделилась, что она в студотряде находится первый год, хотя в марте 2025 года она уже трудилась в нем. Девушка будет помогать своему общежитию при заселении студентов.
Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:
"Сегодня мы серьезно помогаем экономике Минска, предприятиям и организациям, потому что это не просто уже не неквалифицированный труд. Ребята работают по тем профессиям, которые они получают в вузах и колледжах".
"В 2025 году мы начали работу по трудоустройству молодежи намного раньше. На сегодняшний день работают более 7 тыс. человек. В аналогичном периоде 2024 года эта цифра составляла на 1,8 тыс. человек меньше. Наша задача - завлечь не только студенческую молодежь, но и ребят из школ, колледжей", - рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.
Участники марафона также возложили цветы к стеле "Минск - город-герой". Этот торжественный момент является напоминанием о традициях, которые продолжает молодежь, ведь каждый студенческий отряд гордо носит имя Героя СССР.
"Раньше мы были зациклены на строительных студенческих отрядах, потом на сельскохозяйственных. Сегодня же есть разнообразные студотряды. Спасибо молодежи, что продолжают это дело", - поделилась участник стройотрядовского движения 1964 г. Вера Прокашева.
Если в 2024 году трудовой семестр объединил 20 тыс. бойцов Минска, то уже в 2025-м цифра будет значительно больше. Молодых сотрудников готовы принять крупнейшие предприятия и организации, летние лагеря и республиканские стройки. Студотрядовцы ежегодно вносят свой вклад в развитие наиважнейших объектов Беларуси.