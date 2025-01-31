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20 лет о нашей стране в международном масштабе. Телеканал "Беларусь 24" отмечает юбилей
1 февраля телеканал "Беларусь 24" отмечает юбилей. 20 лет он выполняет свою главную миссию - объективно, своевременно и достоверно информировать о событиях в Беларуси.
Вещание круглосуточное на белорусском и русском языках. Информационный контент доступен также на английском и польском языках в формате бегущей строки. Зона покрытия - 150 стран с охватом зрительской аудитории более 300 млн человек. А с 1 января этого года сигнал стал доступен и для жителей стран Африканского континента. Развиваются новые сегменты вещания, чтобы в любом месте, с любого ресурса и устройства зрители по всему миру могли иметь доступ к телеканалу.
Ежегодно команда канала создает более 1950 информационных обзоров и новостных дайджестов и свыше 260 проектов собственного производства. Вниманию зарубежной аудитории также самые рейтинговые информационно-аналитические проекты, интервью, ток-шоу, познавательные, публицистические и развлекательные программы всех национальных телеканалов Беларуси.
Наши поздравления, коллеги! С юбилеем!