20 лет о нашей стране в международном масштабе. Телеканал "Беларусь 24" отмечает юбилей

Вещание круглосуточное на белорусском и русском языках. Информационный контент доступен также на английском и польском языках в формате бегущей строки. Зона покрытия - 150 стран с охватом зрительской аудитории более 300 млн человек. А с 1 января этого года сигнал стал доступен и для жителей стран Африканского континента. Развиваются новые сегменты вещания, чтобы в любом месте, с любого ресурса и устройства зрители по всему миру могли иметь доступ к телеканалу.