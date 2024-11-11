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2024 год стал самым жарким в истории. Узнали, что будет с климатом в 2025-м
Уходящий год стал самым жарким в истории, подсчитали в Климатическом центре Коперника.
Глобальная температура в этом году превысила 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом второй половины 19 века.
До этого самым жарким годом в истории был 2023-й.
Нагревание планеты ведет к сбоям в системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. В результате раскачиваются погодные "качели" между холодом и зноем, учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.
По прогнозам экспертов, 2025 год может оказаться чуть холоднее благодаря атмосферному и океаническому явлению Ла-Нинья, оно может немного охладить Мировой океан.
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2024 год стал самым жарким в истории. Узнали, что будет с климатом в 2025-м
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