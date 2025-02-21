21 февраля - Международный день родного языка

Не забываем разговаривать на родном языке! Благодаря ему мы самостоятельная нация со своим непохожим на других мировоззрением и менталитетом.

День родного языка - инициатива 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Решение принято в ноябре 1999 года. Этот день - посвящение пяти с половиной тысячам языков мира! Так решило ЮНЕСКО: каждый год охранять языковую самобытность.

В государственных учреждениях Беларуси дни родного языка отмечают с 2009 года.

Белорусский язык имеет три алфавита. Самый распространенный - кириллический - существует с 14-го века. Еще есть латиница и даже белорусский язык арабской вязью! Так писали татары, которые в свое время осели в Беларуси.

На белорусском можно бесконечно слагать песни. Словарь - один из самых богатых на слова в мире! Если считать реплики из говоров людей в разных регионах, получится копилка в два миллиона слов. Литературный белорусский язык насчитывает до 500 тысяч слов.