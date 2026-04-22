22 апреля стартует экологическая акция "Беларусь синеокая"
Автор:Редакция news.by
22 апреля в Беларуси стартует масштабная экологическая акция "Беларусь синеокая". Она направлена на наведение порядка и благоустройства территорий, прилегающих к социально значимым водным объектам.
Загрязнение берегов пластиком, бытовыми отходами и другими материалами не только портит эстетику ландшафтов, но и наносит ущерб экосистемам. Помимо природоохранных служб, к акции присоединятся представители местной власти, общественных организаций, учащиеся и волонтеры.