22 информагентства из 9 стран - иностранным журналистам показали белорусско-украинскую границу

Еще один пример белорусской максимальной открытости и прозрачности. Зарубежным журналистам без проблем и каких-либо условий показали белорусско-украинскую границу. На этом очень настаивали (где-то даже провокационно) иностранные репортеры, которые приехали освещать выборы в Беларуси.

Президент поручил не препятствовать и показать все как есть. Журналистам показали инфраструктуру погранперехода "Новая Гута", экипировку военнослужащих. Мы даже не препятствовали общению с жителями приграничных населенных пунктов.

И как вы думаете, совпали у иностранных репортеров ожидание и реальность?



11 утра, контрольно-пропускной пункт на выезде из небольшой деревушки Терюха под Гомелем. До границы с Украиной 15 км. Пограничный наряд в спокойной обстановке проверяет документы у водителей въезжающих автомобилей. Процедура стандартная. Это и есть место сбора журналистов. Пока не понятно, кто есть кто. Больше ориентируемся по надписям на микрофонах.

Небольшая вводная от пресс-секретаря Госпогранкомитета, который сразу уточнит: все ли понятно, нужен ли переводчик? Организованно двигаемся дальше. Общая протяженность белорусско-украинской границы составляет 1084 км. Все международные пункты пропуска на ней по решению Украины были закрыты в феврале 2022 года. Среди них и "Новая Гута". Через него пролегали маршруты в Киев, Чернигов, Одессу и другие украинские города.

На погранпереходе журналистам показывают экипировку и оружие военнослужащих. Без внимания прессы не остается и верная защитница наших границ - собака Гарда.

Начальник отделения пограничного контроля "Новая Гута":

"Вооружается автоматом, индивидуальной аптечкой, защитным шлемом. В обязательном порядке - служебная собака, которая работает в основном на распознавание взрывчатых веществ. Также назначаются другие пограничные наряды, такие как проверка документов. Наряды экипируются нумератором-датировщиком, необходимым для пропуска лиц через государственную границу".

22 информагентства из 9 стран. И это не считая белорусские СМИ. Места для выгодной позиции на интервью хватило всем. В основном спрашивали про нарушителей границы, дроны в небе и в целом про обстановку. В ГПК не скрывают: сейчас усиленный вариант несения службы. Не время терять бдительность. Только за 2024 год на границе с Украиной зафиксировано около 350 беспилотников.

Антон Бычковский, представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

"В приграничных районах с Украиной вблизи границы Республики Беларусь фиксируется где-то около 15 тыс. военнослужащих Украины. Это включает в себя ВСУ, национальную гвардию, полицию и территориальную оборону. Что касается непосредственно охраны государственной границы, то в последнее время мы фиксируем все в большей степени пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины. Ведут они себя спокойно. Профессионально".

Тот случай, когда журналиста кормят ноги. Репортерам предстоит пройти свыше 1 км пешком. Это пограничная полоса от пункта пропуска до линии госграницы. Коллеги активно снимают, расспрашивают пограничников о нюансах службы.

Интересуемся у коллег: какие впечатления? Совпали ожидания и реальность?

Дарья Ваганова, корреспондент телеканала RT:

"Остается только порадоваться, что сейчас здесь спокойно. Мы увидели то, что и планировали. Мы находимся уже в Беларуси две недели, побывали на многих промышленных предприятиях. Это действительно произвело впечатление. Скорость, с которой сегодня плечом к плечу белорусы и россияне преодолевают последствия санкций, впечатляющая".

Елена Пич, корреспондент "Первого канала" (Россия):

"Это уникальная возможность поработать здесь спокойно, посмотреть обстановку, получить комментарии от пресс-секретаря госпогранконтроля страны. Спасибо большое Республике Беларусь за такую уникальную возможность".

Поездку на границу для журналистов организовали буквально в течение суток. Такое поручение дал глава государства на пресс-конференции 26 января. Беларусь - открытая страна, и скрывать нам нечего.

Своими впечатлениями западная пресса делилась не охотно. Мол, ничего личного, нет разрешения редакции.

"Извините, у нас такие правила, что нельзя. Если у вас есть разрешение от Парижа, от руководства, то можно. Если нет, то нельзя", - сказал французский журналист.

Финский журналист охотно согласился на интервью. Деликатно говорил о белорусской репутации в Европе. Удивительно, что при такой диктатуре удалось спокойно попасть туда, куда, по сути, вход запрещен.

Хейкки Хейсканен, журналист (Финляндия):

"Здесь довольно спокойно все, как нам показывают, нет никаких боевых действий. Интересно, что так быстро организовали этот пресс-тур".

А вот журналист Би-би-си Стив Розенберг, который в воскресенье задавал нашему Президенту все те же вопросы про демократию, не приехал. А жаль, видимо, такая картинка Западу не нужна. А тем, кто все-таки решил своими глазами увидеть белорусско-украинскую границу, показали и инфраструктуру. С интересом репортеры расспрашивали про комплекс "Ворон", оборудованный видеонаблюдением и тепловизорами.

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