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22 июня Беларусь почтит минутой молчания жертв ВОВ
Автор:Редакция news.by
22 июня в 12:00 память погибших в годы Великой Отечественной войны Беларусь почтит общенациональной минутой молчания.
В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема.
В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки.
В некоторых местах приостановится движение.
Беларусь помнит! Помнит каждого! Остановимся на минуту - вспомним всех, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить!