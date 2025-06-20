22 июня Беларусь почтит минутой молчания жертв ВОВ

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22 июня в 12:00 память погибших в годы Великой Отечественной войны Беларусь почтит общенациональной минутой молчания.

В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема.

В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки.

В некоторых местах приостановится движение.