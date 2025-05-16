22 мая в Браславе у Игоря Сергеенко состоится личный прием граждан

Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко проведет 22 мая личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц в Браславском районном исполнительном комитете с 12:00 до 14:00. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.