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22 мая в Браславе у Игоря Сергеенко состоится личный прием граждан

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Фото: belta.by

Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко проведет 22 мая личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц в Браславском районном исполнительном комитете с 12:00 до 14:00. Об этом сообщила БЕЛТА  со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.

Предварительная запись на прием осуществляется с 8:00 до 17:00 по 21 мая включительно до 12:00 по телефону (8-02153) 66-189.

Игорь СергеенкоБраславприем граждан