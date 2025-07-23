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23 и 24 июля на Земле ожидаются магнитные бури. Узнали, чего ждать
Слабые магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, возможны на Земле 23 и 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"В течение 23 июля, в среду, возможны относительно продолжительные геомагнитные возмущения, в пике достигающие уровня слабой магнитной бури минимального первого уровня. Существенная вероятность магнитных бурь сохранится также в четверг, 24 июля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной магнитных бурь является корональная дыра средних размеров, находящаяся в настоящее время примерно на линии Солнце - Земля.
"Рост плотности солнечного ветра ожидается умеренным, поэтому сильные геомагнитные бури маловероятны. Вероятность достижения бурь второго уровня и выше оценивается в 6%. Общая продолжительность возмущений при этом не должна превысить 2 суток", - уточняется в сообщен