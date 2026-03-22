23 марта у школьников по всей Беларуси начались весенние каникулы

Пора активного отдыха и новых открытий - у школьников стартовали весенние каникулы. Традиционный акцент - на оздоровлении и полезном досуге. Ребят ждут экскурсии, конкурсы и мастер‑классы.

Для них открывают двери библиотеки, музеи, театры и кинотеатры. Подготовлены спортивные занятия в залах и активные игры на свежем воздухе.

А для старшеклассников есть возможность заработать: почти 1,5 тыс. ребят будут трудиться в бригадах на 120 объектах столицы, еще 250 учащихся - в составе студенческих отрядов.

"В каникулярный период педагоги особое внимание уделяют работе с детьми, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Во время школьных каникул в учреждениях образования для учащихся организуется работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. При подготовке мероприятий учитываются возрастные особенности и интересы самих учащихся", - отметила начальник отдела центра социальной, воспитательной и идеологической работы ГУО "Академия образования" Елена Михалевич.

начальник отдела центра социальной, воспитательной и идеологической работы ГУО "Академия образования" Елена Михалевич

Роман Бардеев, старший инспектор отдела управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

"В период каникул органы внутренних дел примут исчерпывающие меры по недопущению правонарушений и происшествий с участием детей, а также в отношении них. Счастливые каникулы - это безопасные каникулы. Именно поэтому главная цель милиционеров - не допустить чрезвычайных ситуаций с детьми, минимизировать причины и условия, способствующие совершению ими противоправных деяний. Следует понимать, что угрозы подстерегают несовершеннолетних как в реальном, так и в виртуальном пространстве".