23 мая в Минске ограничат движение транспорта

В Минске на улице Ратомской ограничат движение транспорта 23 мая. Это связано с проведением международного полумарафона.



С 6 утра до 13:30 изменения коснутся движения на участке от улицы Мястровской до проспекта Победителей; с 8:45 до 12:00 - от МКАД до Нарочанской.



Из-за перекрытий также изменятся маршруты общественного транспорта: автобусов № 44, 119С и 136.



Всю актуальную информацию можно отслеживать на официальном сайте Минсктранса. Планируйте поездки с учетом временных изменений.