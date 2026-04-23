24 апреля в Беларуси ожидаются заморозки, объявлено штормовое предупреждение

Утро 23 апреля в Беларуси выдалось не совсем весенним: местами был снег и даже небольшая метель, затем - яркое солнце и радуга. Именно такие перемены погоды наблюдали минчане.

На востоке Беларуси порывы ветра достигали более 15 м/c. В Славгороде ветер достигал скорости 29 м/с. В Минске сейчас светит солнце и присутствует шквалистый ветер. Профильные ведомства отмечают, что на данный момент происшествий нет, но тем, кто за рулем, стоит быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах, так как сильный ветер вносит свои коррективы.

Водителям рекомендуют не парковать автомобили под деревьями, а также соблюдать скоростной режим и быть бдительным на дороге.

По данным Белгидромета, на большей части территории республики ожидается усиление северо-западного, северного ветра порывами от 15 до 20 м/с. А максимальная температура воздуха составит от плюс 6 °С по северо-востоку до плюс 15 °С по юго-западу.

Ночью 24 апреля на большей части территории страны ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов, объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.