247 жертв, 37 из которых - дети: как Верховный суд Беларуси расследовал дело карателя Ермольчика

В здании Верховного суда Беларуси завершился процесс, который длился почти 80 лет. На скамье подсудимых оказался Александр Ермольчик - начальник вспомогательной полиции Хойникского района, чьи зверства во время войны поражали даже нацистов. Несмотря на то, что сам обвиняемый умер еще в Германии, куда сбежал в 1943 году, белорусская Фемида вынесла окончательный вердикт. О том, как восстанавливали справедливость спустя десятилетия, рассказал судья Верховного суда Алексей Хлыщенков в эксклюзивном интервью.

247 жертв, включая 37 детей: путь предателя

В ходе судебного следствия было установлено, что Александр Ермольчик лично несет ответственность за гибель 247 человек, из которых 37 - дети. При этом после войны карателю удалось безнаказанно уехать в Германию, легализоваться там, работать слесарем и прожить долгую жизнь.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать нынешний процесс актом возмездия, Алексей Хлыщенков подчеркнул принципиальную важность случившегося: "Когда отступала немецкая армия в конце 1943-го года, Ермольчик, понимая, что за свои злодеяния будет привлечен к строгой ответственности, вместе со своей семьей бежал в Германию, где легализовался и длительное время проживал долгую счастливую жизнь, по большому счету. Поэтому рассмотрение дела именно в Республике Беларусь, именно Верховным судом позволяет поставить точку в его противоправной деятельности, которая была направлена против белорусского народа".

судья Верховного суда Беларуси Алексей Хлыщенков

Особенностью дела Ермольчика стала его исключительная, патологическая жестокость. Обращает на себя внимание тот факт, что преступления совершались на его малой родине - в деревне, где он родился и вырос, против тех же местных жителей, которых он когда-то знал.

Судья Хлыщенков привел шокирующие детали: "Супруга его близкого родственника и грудной ребенок были расстреляны за связь родственника с партизанами. Ермольчик дал указание в своей же родной деревне найти его супругу, малолетнего ребенка, и сам лично их расстрелял, потом их тела были сожжены прямо в этой деревне".

Казни не ограничивались расстрелами. В 1942 году после неудачной попытки партизан освободить город Хойники на поле боя остались раненые и погибшие бойцы. По приказу Ермольчика их сожгли заживо. Он лично участвовал в этой расправе.

Ребенок, выживший в яме с мертвыми: свидетельства очевидцев

Поскольку дело рассматривалось спустя десятилетия после войны, в живых уже не осталось прямых очевидцев событий. Суду пришлось опираться на архивные материалы, акты послевоенных комиссий и документальные фильмы. Особую ценность представляли показания тех, кто чудом уцелел в ходе карательных акций.

Одним из самых страшных эпизодов стало массовое уничтожение мирных жителей (в том числе цыган и евреев) осенью 1942 года. Тогда были убиты 70 человек.

Алексей Хлыщенков рассказал историю одного из выживших мальчиков, чьи показания легли в основу обвинения: "По делу имеются показания Волошина. На тот момент он был маленьким мальчиком, где-то 9-10 лет. Совместно с его семьей он был вывезен на расстрел. Он был поставлен на краю расстрельной ямы. Произведены выстрелы. Каким-то чудом вреда его здоровью не было причинено. Он, чтобы выжить, притворился мертвым и находился в этой яме длительное время со своими погибшими младшими братьями, сестрами, матерью. В этот момент каратели бросили туда гранату, однако тоже какого-то вреда ему не было причинено. И впоследствии, когда каратели уехали, он выбрался из этой могилы".

фотография времен Второй мировой войны

Выяснилось, что кроме него выбрались еще несколько человек, которые позже ушли в партизанский отряд.

Уголовное дело в отношении Ермольчика составило 20 томов. Верховный суд рассмотрел его за месяц. Сложность заключалась в том, что работать приходилось исключительно с архивами дел его сообщников, осужденных еще в 1944, 1949 и 1963 годах.

В ходе процесса всплыл еще один эпизод, характеризующий моральный облик карателя. Во время облавы в лесу было задержано около 60 родственников партизан (старики, женщины, дети). Один из местных жителей попросил подчиненного Ермольчика отпустить часть людей. Тот обратился к шефу. Ермольчик разрешил уйти 15 человекам. Однако, как установил суд, вскоре палач передумал.

"Ермольчик сам лично настигнул этих 15 лиц, которых он якобы отпустил, и тоже их расстрелял", - прокомментировал этот эпизод Алексей Хлыщенков.

В беседе также было упомянуто о процессе 1963 года, который проходил в Хойниках над пособниками Ермольчика. Тогда перед судом предстали пятеро бывших полицейских: четверо из них были приговорены к расстрелу, один получил длительный срок заключения. Но главный организатор преступлений - Александр Ермольчик - тогда ускользнул от правосудия, находясь за границей.