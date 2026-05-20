247 жертв, 37 из которых - дети: как Верховный суд Беларуси расследовал дело карателя Ермольчика

В здании Верховного суда Беларуси завершился процесс, который длился почти 80 лет. На скамье подсудимых оказался Александр Ермольчик - начальник вспомогательной полиции Хойникского района, чьи зверства во время войны поражали даже нацистов. Несмотря на то, что сам обвиняемый умер еще в Германии, куда сбежал в 1943 году, белорусская Фемида вынесла окончательный вердикт. О том, как восстанавливали справедливость спустя десятилетия, рассказал судья Верховного суда Алексей Хлыщенков в эксклюзивном интервью.

247 жертв, включая 37 детей: путь предателя

В ходе судебного следствия было установлено, что Александр Ермольчик лично несет ответственность за гибель 247 человек, из которых 37 - дети. При этом после войны карателю удалось безнаказанно уехать в Германию, легализоваться там, работать слесарем и прожить долгую жизнь.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать нынешний процесс актом возмездия, Алексей Хлыщенков подчеркнул принципиальную важность случившегося: "Когда отступала немецкая армия в конце 1943-го года, Ермольчик, понимая, что за свои злодеяния будет привлечен к строгой ответственности, вместе со своей семьей бежал в Германию, где легализовался и длительное время проживал долгую счастливую жизнь, по большому счету. Поэтому рассмотрение дела именно в Республике Беларусь, именно Верховным судом позволяет поставить точку в его противоправной деятельности, которая была направлена против белорусского народа".

Особенностью дела Ермольчика стала его исключительная, патологическая жестокость. Обращает на себя внимание тот факт, что преступления совершались на его малой родине - в деревне, где он родился и вырос, против тех же местных жителей, которых он когда-то знал.

Судья Хлыщенков привел шокирующие детали: "Супруга его близкого родственника и грудной ребенок были расстреляны за связь родственника с партизанами. Ермольчик дал указание в своей же родной деревне найти его супругу, малолетнего ребенка, и сам лично их расстрелял, потом их тела были сожжены прямо в этой деревне".

Казни не ограничивались расстрелами. В 1942 году после неудачной попытки партизан освободить город Хойники на поле боя остались раненые и погибшие бойцы. По приказу Ермольчика их сожгли заживо. Он лично участвовал в этой расправе.

Ребенок, выживший в яме с мертвыми: свидетельства очевидцев

Поскольку дело рассматривалось спустя десятилетия после войны, в живых уже не осталось прямых очевидцев событий. Суду пришлось опираться на архивные материалы, акты послевоенных комиссий и документальные фильмы. Особую ценность представляли показания тех, кто чудом уцелел в ходе карательных акций.

Одним из самых страшных эпизодов стало массовое уничтожение мирных жителей (в том числе цыган и евреев) осенью 1942 года. Тогда были убиты 70 человек.

Алексей Хлыщенков рассказал историю одного из выживших мальчиков, чьи показания легли в основу обвинения: "По делу имеются показания Волошина. На тот момент он был маленьким мальчиком, где-то 9-10 лет. Совместно с его семьей он был вывезен на расстрел. Он был поставлен на краю расстрельной ямы. Произведены выстрелы. Каким-то чудом вреда его здоровью не было причинено. Он, чтобы выжить, притворился мертвым и находился в этой яме длительное время со своими погибшими младшими братьями, сестрами, матерью. В этот момент каратели бросили туда гранату, однако тоже какого-то вреда ему не было причинено. И впоследствии, когда каратели уехали, он выбрался из этой могилы".

Выяснилось, что кроме него выбрались еще несколько человек, которые позже ушли в партизанский отряд.

Уголовное дело в отношении Ермольчика составило 20 томов. Верховный суд рассмотрел его за месяц. Сложность заключалась в том, что работать приходилось исключительно с архивами дел его сообщников, осужденных еще в 1944, 1949 и 1963 годах.

В ходе процесса всплыл еще один эпизод, характеризующий моральный облик карателя. Во время облавы в лесу было задержано около 60 родственников партизан (старики, женщины, дети). Один из местных жителей попросил подчиненного Ермольчика отпустить часть людей. Тот обратился к шефу. Ермольчик разрешил уйти 15 человекам. Однако, как установил суд, вскоре палач передумал.

"Ермольчик сам лично настигнул этих 15 лиц, которых он якобы отпустил, и тоже их расстрелял", - прокомментировал этот эпизод Алексей Хлыщенков.

В беседе также было упомянуто о процессе 1963 года, который проходил в Хойниках над пособниками Ермольчика. Тогда перед судом предстали пятеро бывших полицейских: четверо из них были приговорены к расстрелу, один получил длительный срок заключения. Но главный организатор преступлений - Александр Ермольчик - тогда ускользнул от правосудия, находясь за границей.

Спустя 60 лет Верховный суд Беларуси восстановил историческую справедливость. Поскольку обвиняемый умер, уголовное дело было прекращено в связи со смертью подсудимого, однако суд вынес обвинительный приговор без назначения наказания, юридически признав его вину доказанной.

