25 февраля 2024-го в Беларуси прошел единый день голосования - оценили преимущества спустя год

Год назад впервые в Беларуси прошел единый день голосования. 25 февраля прошлого года страна выбирала депутатов всех уровней. Это новая норма, которая объединила две ранее не совпадающие по срокам электоральные кампании (в Палату представителей и местные советы). Она появилась после внесения изменений и дополнений в Конституцию и избирательное законодательство.

Единый день голосования. Это мировая практика. Есть такая форма в России и в США. Там вместе с президентом выбирают даже шерифов. Прежде чем внедрить это в Беларуси, в стране прошли обсуждения, была создана комиссия. Дискутировали и сами депутаты. Вот пример.

Заседания в парламенте за май 2021-го. К тому моменту в Беларуси что не год, то выборы. 2018-й - в местные Советы, 2019-й - парламентская кампания, 2020-й - президентская. Страна в ожидании очередного избрания местных советов. Им предстояло поработать только полтора года. Потом конституционный референдум, который активно готовился, и новые выборы. Поэтому было решено отложить.

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Конституционный референдум в Беларуси прошел 27 февраля 2022-го. Там же в 3 разделе 1 главы прописали, что отныне "выборы депутатов проводятся в единый день голосования в последнее воскресенье февраля".

Георгий Хлебович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы как бы на один период избраны. Бывало, если Палата представителей избрана в определенном году, через два года заканчивается срок службы, допустим, руководителя местного районного Совета депутатов. У меня, например, три района. Соответственно, я уже точно знаю, что на те же пять лет мы будем работать в одной команде. То же самое и с областным Советом депутатов".

Единый день голосования - фактор укрепления народного единства

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По обновленной Конституции еще важные акценты. Запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и в целом никакого вмешательства извне. И впервые опять же опыт 2020-го подтолкнул, безопасность прежде всего. Поэтому участки для голосования только внутри страны. Но проживающие за ее пределами смогли сделать выбор, приехав в Беларусь. Такую практику после повторили и на президентских выборах в 2024-м.

Елена Потапова, зампредседателя комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Если подводить какие-то определенные итоги, то за этот год, конечно, проведена большая работа. Это работа законодательная в Палате представителей. Более 60 законопроектов мы приняли. Состоялось два больших парламентских чтения, ряд практико-ориентированных семинаров, что, конечно, также позволяет достаточно системно повышать уровень и подготовленность наших депутатов".

Георгий Хлебович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы принимали известный законопроект в прошлом году о ветеранах, который позволил улучшить оказание поддержки как оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны, так и лиц, которые исполняли свой долг в боевых действиях на территории других государств, жен погибших военнослужащих. Это был известный закон о пенсионном обеспечении лиц военнослужащих, а также ряд других законодательств. Теперь мы ожидаем, что в Палату придет трудовой кодекс в ближайшие буквально месяцы и закон об охране труда".

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Единый день голосования. Во-первых, это экономически целесообразно: сэкономили бюджетные деньги, которые точно не лишние в сфере образования или медицины. Во-вторых, это банальная экономия времени избирателя, которой в таком электоральном марафоне тоже уставал. В-третьих, кампания встряхнула политические партии, трудовые коллективы и общественные организации, которые не упустили шанс выставить лучших из лучших. В числе депутатов Палаты представителей 70 представителей политических партий. В новый созыв также вошли 20 депутатов предыдущего созыва. Немало и известных персон. К примеру, глава Администрации Президента, министр труда, гендиректор Национальной библиотеки, лидеры партий ЛДПБ и "Белая Русь". Нашлись места в парламенте и для прекрасной половины. Треть депутатов - женщины. Один от молодежи в возрасте до 31 года.

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Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Я бы отметил организацию работы Центральной избирательной комиссии. Организуя те или иные выборы, это распыление сил и средств. Когда Центральная избирательная комиссия работает в рамках единого дня голосования, соответственно есть возможность. Провели выборы, а в межвыборный период заниматься правовым просвещением, организовывать всеобуч тех людей, которые участвуют в участковых избирательных комиссиях. То есть совсем другая работа".