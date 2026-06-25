26 июня в Беларуси отмечают День работников прокуратуры

26 июня в Беларуси - День работников прокуратуры. Профессиональный праздник людей, которые стоят на защите прав и безопасности граждан и государства. Они - надежный щит в соблюдении законов и нормативных актов.

Более 5 лет органы прокуратуры занимаются расследованием уголовного дела о геноциде белорусского народа. Кроме того, прокуроры участвуют в борьбе с преступностью на всех этапах расследования - от возбуждения уголовных дел до вынесения приговора.

Первое программное интервью в должности Генерального прокурора Дмитрий Гора дал "Первому информационному" каналу.

Дмитрий Гора, Генеральный прокурор Беларуси:

"Уровень преступности за 5 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 5 %, уменьшилось практически на 20 % количество тяжких преступлений. Есть положительная тенденция в обеспечении общественной безопасности, но есть и отрицательные моменты - это киберугрозы, киберпреступность в сфере высоких технологий".

Дмитрий Гора news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc6ffa3-66e4-47c4-8326-ec1199150c21/conversions/68ecad36-f64a-43ae-8718-a108ae8bb2fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc6ffa3-66e4-47c4-8326-ec1199150c21/conversions/68ecad36-f64a-43ae-8718-a108ae8bb2fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc6ffa3-66e4-47c4-8326-ec1199150c21/conversions/68ecad36-f64a-43ae-8718-a108ae8bb2fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abc6ffa3-66e4-47c4-8326-ec1199150c21/conversions/68ecad36-f64a-43ae-8718-a108ae8bb2fa-xl-___webp_1920.webp 1920w