3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
26 июня в Беларуси отмечают День работников прокуратуры
26 июня в Беларуси - День работников прокуратуры. Профессиональный праздник людей, которые стоят на защите прав и безопасности граждан и государства. Они - надежный щит в соблюдении законов и нормативных актов.
Более 5 лет органы прокуратуры занимаются расследованием уголовного дела о геноциде белорусского народа. Кроме того, прокуроры участвуют в борьбе с преступностью на всех этапах расследования - от возбуждения уголовных дел до вынесения приговора.
Первое программное интервью в должности Генерального прокурора Дмитрий Гора дал "Первому информационному" каналу.
Дмитрий Гора, Генеральный прокурор Беларуси:
"Уровень преступности за 5 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 5 %, уменьшилось практически на 20 % количество тяжких преступлений. Есть положительная тенденция в обеспечении общественной безопасности, но есть и отрицательные моменты - это киберугрозы, киберпреступность в сфере высоких технологий".
Актуальное интервью с Генеральным прокурором Беларуси 26 июня в эфире "Первого информационного".