26 января на горячую линию Центра общественного наблюдения за выборами поступило 124 обращения

В основной день голосования на горячую линию Центра общественного наблюдения за выборами Президента Беларуси, который разместился в минском Доме культуры профсоюзов, поступило 124 обращения.

Специалисты в оперативном режиме отвечали на вопросы избирателей, информировали СМИ и общественность обо всем, что происходило на участках в ходе голосования. Такая форма работы позволила не только видеть объективную ситуацию на участках, но и исключить возможность искажения любых данных.

Вадим Грачев, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Президента Беларуси: "В основном вопросы носили консультационный характер. Люди спрашивали, как найти свой участок, как проголосовать по месту пребывания. Мы еще раз напоминали, что в основной день можно голосовать только по месту регистрации. Соответственно, были вопросы, как проголосовать на дому. У граждан была возможность оставить свои заявки до 18:00".