26 января на горячую линию Центра общественного наблюдения за выборами поступило 124 обращения

Погода в Беларуси
Гродно8°
Брест10°
Гомель10°
Витебск8°
Могилев6°
Минск7°
Минск
7°
В основной день голосования на горячую линию Центра общественного наблюдения за выборами Президента Беларуси, который разместился в минском Доме культуры профсоюзов, поступило 124 обращения.
Специалисты в оперативном режиме отвечали на вопросы избирателей, информировали СМИ и общественность обо всем, что происходило на участках в ходе голосования. Такая форма работы позволила не только видеть объективную ситуацию на участках, но и исключить возможность искажения любых данных.
Вадим Грачев, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Президента Беларуси: "В основном вопросы носили консультационный характер. Люди спрашивали, как найти свой участок, как проголосовать по месту пребывания. Мы еще раз напоминали, что в основной день можно голосовать только по месту регистрации. Соответственно, были вопросы, как проголосовать на дому. У граждан была возможность оставить свои заявки до 18:00".
Двери Дворца культуры профсоюзов были открыты и для журналистов, и для наблюдателей. В течение дня здесь встречали международные делегации. Это был своего рода двойной контроль и подтверждение того, что выборы в нашей стране проходили максимально открыто.