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26 января - основной день выборов Президента Беларуси. Значение этого дня велико

26 января - основной день голосования на выборах Президента Беларуси.

На главный пост претендуют 5 кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая и первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков.

Всего по стране организовано 5 325 участков для голосования на выборах Президента Беларуси. В Гомельской и Минской областях - 925 и 894 соответственно, 861 - в Брестской области, 701 - в Минске, 683 - в Могилевской области, 672 - в Витебской и 589 - в Гродненской области. Также в основной день голосования работают 192 закрытых участка на базе больниц.

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