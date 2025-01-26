26 января - основной день выборов Президента Беларуси. Значение этого дня велико

Всего по стране организовано 5 325 участков для голосования на выборах Президента Беларуси. В Гомельской и Минской областях - 925 и 894 соответственно, 861 - в Брестской области, 701 - в Минске, 683 - в Могилевской области, 672 - в Витебской и 589 - в Гродненской области. Также в основной день голосования работают 192 закрытых участка на базе больниц.