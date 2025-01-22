26 января в Минской области будет организован бесплатный проезд на городских автобусах

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В Минской области в день выборов организуют бесплатный проезд в городских автобусах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского облисполкома.
Открытым акционерным обществом "Миноблавтотранс" перевозка пассажиров 26 января по автобусным городским маршрутам Минской области будет выполняться без взимания оплаты.
Для обеспечения доставки граждан к избирательным участкам в день выборов работа городских маршрутов будет организована согласно действующему расписанию с учетом изменений и дополнений.