26 января в Минской области будет организован бесплатный проезд на городских автобусах

В Минской области в день выборов организуют бесплатный проезд в городских автобусах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского облисполкома.

Открытым акционерным обществом "Миноблавтотранс" перевозка пассажиров 26 января по автобусным городским маршрутам Минской области будет выполняться без взимания оплаты.