27 иностранцев принесли присягу гражданина Беларуси и обрели новый дом

Надежный тыл любой страны - это добропорядочные и трудолюбивые люди. Это залог крепкого государства - его главное богатство. Почти 30 иностранных граждан за годы жизни в Беларуси не словом, а делом доказали, что уважают наши традиции и законы.

Церемония принесения присяги прошла в Минской ратуше.

И это, кстати, обязательный ритуал перед получением белорусского гражданства.

Символично, что мероприятие прошло в канун 80-летия Великой Победы. Среди новоиспеченных белорусов выходцы из России, Украины и Таджикистана.

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Игорь и Татьяна Ческидовы:

"Устроились на работу, работаем и не перестаем восхищаться этой страной. Спасибо Президенту, что дал возможность. Трудно нам подобрать слова, чтобы сказать, какие белорусы классные. Берегите свою страну, теперь уже нашу. Нашу страну берегите!"

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"Такое место, где чувствуешь себя защищенным. Меня потрясло то, что за все 10 лет мне не попался ни один человек, который бы мне в чем-то отказал", - не скрывая слез, рассказала Ирина Ефремова.

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Ирина Агеева, замначальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

"По сложившейся традиции принесение присяги гражданина Республики Беларусь иностранными гражданами проходит в столь торжественной обстановке. Это праздник. Это праздник не только для наших сегодняшних новых граждан Республики Беларусь, которые выбрали нашу страну, но и для их родных и близких. В этом сложном процессе им помогают представители подразделения по гражданству и миграции".