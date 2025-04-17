3.66 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
27 иностранцев принесли присягу гражданина Беларуси и обрели новый дом
Надежный тыл любой страны - это добропорядочные и трудолюбивые люди. Это залог крепкого государства - его главное богатство. Почти 30 иностранных граждан за годы жизни в Беларуси не словом, а делом доказали, что уважают наши традиции и законы.
Церемония принесения присяги прошла в Минской ратуше.
И это, кстати, обязательный ритуал перед получением белорусского гражданства.
Символично, что мероприятие прошло в канун 80-летия Великой Победы. Среди новоиспеченных белорусов выходцы из России, Украины и Таджикистана.
Игорь и Татьяна Ческидовы:
"Устроились на работу, работаем и не перестаем восхищаться этой страной. Спасибо Президенту, что дал возможность. Трудно нам подобрать слова, чтобы сказать, какие белорусы классные. Берегите свою страну, теперь уже нашу. Нашу страну берегите!"
"Такое место, где чувствуешь себя защищенным. Меня потрясло то, что за все 10 лет мне не попался ни один человек, который бы мне в чем-то отказал", - не скрывая слез, рассказала Ирина Ефремова.
Ирина Агеева, замначальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:
"По сложившейся традиции принесение присяги гражданина Республики Беларусь иностранными гражданами проходит в столь торжественной обстановке. Это праздник. Это праздник не только для наших сегодняшних новых граждан Республики Беларусь, которые выбрали нашу страну, но и для их родных и близких. В этом сложном процессе им помогают представители подразделения по гражданству и миграции".
27 иностранцев получили гражданство в связи с указом Президента. Перед этим они выполнили ряд условий. Из рук начальника минской милиции новые граждане Беларуси получили сувениры и Конституцию.