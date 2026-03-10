27 июня в БГПУ стартует приемная кампания для целевиков

До старта вступительной кампании остается менее трех месяцев, но будущие абитуриенты уже сейчас присматриваются к вузам.

Расскажем о том, что их ждет в этом году в БГПУ имени Максима Танка.

Новые возможности БГПУ

Сегодня БГПУ ведет подготовку кадров по 29 специальностям высшего образования и 19 направлениям бакалавриата. Студентами университета являются будущие учителя истории, филологии, физики и математики, а также психологи и педагоги младших классов. Общая численность обучающихся на сегодняшний день превышает 8,5 тыс. студентов и более 600 магистрантов, представляющих не только Беларусь, но и Китай, Узбекистан, Россию.

Главным отличием Белорусского государственного педагогического университета от других является практикоориентированность: начиная с первого курса студенты выходят на работу в школы в качестве учителей.