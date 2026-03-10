3.73 BYN
27 июня в БГПУ стартует приемная кампания для целевиков
До старта вступительной кампании остается менее трех месяцев, но будущие абитуриенты уже сейчас присматриваются к вузам.
Расскажем о том, что их ждет в этом году в БГПУ имени Максима Танка.
Новые возможности БГПУ
Сегодня БГПУ ведет подготовку кадров по 29 специальностям высшего образования и 19 направлениям бакалавриата. Студентами университета являются будущие учителя истории, филологии, физики и математики, а также психологи и педагоги младших классов. Общая численность обучающихся на сегодняшний день превышает 8,5 тыс. студентов и более 600 магистрантов, представляющих не только Беларусь, но и Китай, Узбекистан, Россию.
Главным отличием Белорусского государственного педагогического университета от других является практикоориентированность: начиная с первого курса студенты выходят на работу в школы в качестве учителей.
В 2026 году вступительная кампания для абитуриентов пройдет в привычные сроки. У тех, кто поступает по целевому набору, документы начнут принимать с 27 июня по 2 июля, у абитуриентов общего конкурса - с 12 июля. Но уже сегодня университет открыт для всех, кто хочет сделать осознанный выбор.