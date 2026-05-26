27 мая Вольфович в рамках Международного форума по безопасности проведет ряд двусторонних встреч
В Москве продолжает работу 1-ого Международный форум по безопасности, который собрал в себе делегации из более чем 100 стран. Накануне там открылась выставка "Геноцид советского народа", которую посетили секретари cоветов безопасности Беларуси и России.
Это просветительский проект, раскрывающий исторические факты о преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция основана на архивных документах, фотографиях и воспоминаниях свидетелей.
Елена Малышева, кандидат исторических наук, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России:
"Именно эта тема сегодня является ключом к пониманию геополитических вызовов современности для наших государств - для России и Беларуси, потому что тема геноцида - это тема, которая сближает наши народы в своей памяти, потому что они как никто испытали на себе весь удар нацизма. И когда мы обращаемся к документам Нюрнберга и видим незавершенность Нюрнбергского процесса, мы можем говорить о причинах возрождения неонацизма, о тех геополитических вызовах, угрозах, которые мы сегодня наблюдаем уже в реальном времени".
Кроме того, секретари совбезов Беларуси и России осмотрели стенды компаний, на которых представлена военная техника, оборудование и модели транспортных комплексов обнаружения и подавления беспилотников.
Также 27 мая в рамках форума Александр Вольфович проведет двусторонние встречи с представителями Китая, Ирана, Мьянмы, Монголии и Пакистана.