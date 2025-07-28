28 июля 1944 года был освобожден Брест от немецко-фашистских захватчиков

Ровно 81 год назад (28 июля 1944 года) войсками 1-го Белорусского фронта освобожден Брест. За время оккупации фашисты уничтожили в городе 40 тыс. мирных жителей и полностью разрушили его экономику.

Освобождение Бреста стало частью Люблинско-Брестской операции. В районе города над Бугом гитлеровцы создали мощный эшелонированный район, насыщенный укреплениями долговременной фортификации. В систему обороны были включены и форты Брестской крепости.