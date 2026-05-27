28 мая в Беларуси отмечается День пограничника

День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. С праздником командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы поздравил Президент Беларуси.

Протяженность белорусской границы - более 3 тыс. км, 2/3 приходится на рубеж с Евросоюзом и Украиной. Сегодня это территория особого контроля, требующая пристального мониторинга. Ежегодно здесь открывают новые заставы, что позволяет сократить протяженность участков ответственности на одно подразделение и сокращает время прибытия тревожных групп к месту нарушения.

Подготовкой офицерских кадров больше 30 лет занимается Институт пограничной службы. Чтобы научиться держать границу на замке, нужны конкретные навыки, поэтому больше половины учебного времени занимают практические занятия в оборудованных по последнему слову техники аудиториях, специальном учебном центре под Сморгонью, на полигонах и непосредственно на границе под руководством действующих пограничников. Весь образовательный процесс учитывает вызовы сегодняшнего времени.

Андрей Соловейко, начальник учебно-методического управления Института пограничной службы Беларуси:

"Для того чтобы максимально приблизить содержание образовательных программ, которые мы реализуем со всеми специальностями в рамках дополнительного образования взрослых, мы ежегодно уточняем наши учебные планы, адаптируя их к тем вызовам и угрозам, которые существуют на государственной границе, к тем потребностям, которые имеются сегодня в подразделениях и в территориальных органах. Немаловажный элемент для организации образовательного процесса - это специальная военная операция, которая ведется на территории соседних государств. Мы также уделяем большое внимание общей, тактической, медицинской, огневой подготовке наших военнослужащих".

Андрей Соловейко, начальник учебно-методического управления Института пограничной службы Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d936cf47-cb04-49a3-aee3-2be58a13140e/conversions/56bce833-9a7b-4bed-83eb-6d06ef7c0f35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d936cf47-cb04-49a3-aee3-2be58a13140e/conversions/56bce833-9a7b-4bed-83eb-6d06ef7c0f35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d936cf47-cb04-49a3-aee3-2be58a13140e/conversions/56bce833-9a7b-4bed-83eb-6d06ef7c0f35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d936cf47-cb04-49a3-aee3-2be58a13140e/conversions/56bce833-9a7b-4bed-83eb-6d06ef7c0f35-xl-___webp_1920.webp 1920w