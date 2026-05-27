28 мая в Беларуси отмечается День пограничника
День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. С праздником командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы поздравил Президент Беларуси.
Протяженность белорусской границы - более 3 тыс. км, 2/3 приходится на рубеж с Евросоюзом и Украиной. Сегодня это территория особого контроля, требующая пристального мониторинга. Ежегодно здесь открывают новые заставы, что позволяет сократить протяженность участков ответственности на одно подразделение и сокращает время прибытия тревожных групп к месту нарушения.
Подготовкой офицерских кадров больше 30 лет занимается Институт пограничной службы. Чтобы научиться держать границу на замке, нужны конкретные навыки, поэтому больше половины учебного времени занимают практические занятия в оборудованных по последнему слову техники аудиториях, специальном учебном центре под Сморгонью, на полигонах и непосредственно на границе под руководством действующих пограничников. Весь образовательный процесс учитывает вызовы сегодняшнего времени.
Андрей Соловейко, начальник учебно-методического управления Института пограничной службы Беларуси:
"Для того чтобы максимально приблизить содержание образовательных программ, которые мы реализуем со всеми специальностями в рамках дополнительного образования взрослых, мы ежегодно уточняем наши учебные планы, адаптируя их к тем вызовам и угрозам, которые существуют на государственной границе, к тем потребностям, которые имеются сегодня в подразделениях и в территориальных органах. Немаловажный элемент для организации образовательного процесса - это специальная военная операция, которая ведется на территории соседних государств. Мы также уделяем большое внимание общей, тактической, медицинской, огневой подготовке наших военнослужащих".
Обкатка танком, стрельба из оружия, поиск нарушителей: на учебный процесс не влияют ни время суток, ни погода. Какие вызовы приходится преодолевать курсантам во время учебы, чтобы стать настоящими офицерами-пограничниками, смотрите в программе "Специальный репортаж" в эфире "Первого информационного" в субботу, 30 мая.