28 мая в Бресте стартовала II Международная межпартийная конференция

Мирные инициативы во главе интересов дружественных Беларуси стран. В Бресте 28 мая стартовала II Международная межпартийная конференция "Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в XXI веке".

Представители 16 стран мира обсуждают вопросы укрепления государственного суверенитета и расширения международных отношений. В дискуссии - темы демографического роста, семейного предпринимательства, традиционных ценностей, заботы о будущих и старших поколениях, доступной медицины и образования. Поговорили о том, что укрепляет единство любого общества и расширяет суверенные возможности государств, проанализировали вызовы современного мира, чтобы выстроить план актуальных событий.

Илья Крупенько, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:

"Мне понравилось выступление экс-президента Молдовы, который очень четко провел грань по электоральной кампании: внутри страны люди голосуют по-одному, за ее пределами - по-другому. Мое мнение: мнение народа внутри страны весомее и важнее, потому что люди, которые живут этим, здесь и сейчас, все-таки должны быть в приоритете, нежели те, кто наблюдает за ситуацией издалека".

Артем Туров, член Генерального совета всероссийской политической партии "Единая Россия":

"Наша задача - это совместные действия, выработка совместных решений, подходов к противостоянию процессу давления и вмешательства в дела суверенных государств, выработка решений, как нам вместе выстраивать тот самый многополярный мир, где и Россия, и Беларусь выступают одним фронтом, защищая свои интересы, отстаивая ценности, защищая наших граждан".