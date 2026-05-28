3.87 BYN
2.76 BYN
3.22 BYN
28 мая в Бресте стартовала II Международная межпартийная конференция
Мирные инициативы во главе интересов дружественных Беларуси стран. В Бресте 28 мая стартовала II Международная межпартийная конференция "Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в XXI веке".
Представители 16 стран мира обсуждают вопросы укрепления государственного суверенитета и расширения международных отношений. В дискуссии - темы демографического роста, семейного предпринимательства, традиционных ценностей, заботы о будущих и старших поколениях, доступной медицины и образования. Поговорили о том, что укрепляет единство любого общества и расширяет суверенные возможности государств, проанализировали вызовы современного мира, чтобы выстроить план актуальных событий.
Илья Крупенько, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова:
"Мне понравилось выступление экс-президента Молдовы, который очень четко провел грань по электоральной кампании: внутри страны люди голосуют по-одному, за ее пределами - по-другому. Мое мнение: мнение народа внутри страны весомее и важнее, потому что люди, которые живут этим, здесь и сейчас, все-таки должны быть в приоритете, нежели те, кто наблюдает за ситуацией издалека".
Артем Туров, член Генерального совета всероссийской политической партии "Единая Россия":
"Наша задача - это совместные действия, выработка совместных решений, подходов к противостоянию процессу давления и вмешательства в дела суверенных государств, выработка решений, как нам вместе выстраивать тот самый многополярный мир, где и Россия, и Беларусь выступают одним фронтом, защищая свои интересы, отстаивая ценности, защищая наших граждан".
Площадкой для встречи Брест выбран неслучайно: на западной границе страны происходило немало исторических событий, которые напоминают о важности сохранения памяти во времена, когда другие страны предпринимают попытки переписать историю. Глубокие дискуссии по существу, без конфронтации, возвращение здравого смысла в международную политику, продолжение диалога. Участники поделились экспертными мнениями, в основе которых - партнерство. Впереди у гостей насыщенная программа: уже вечером работа секций в Брестской крепости.