28 медийщиков из Беларуси подали заявки на "Мастерскую новых медиа"

Завершился прием заявок на федеральную программу для обучения медиа- и PR-специалистов "Мастерская новых медиа". Кандидатами стали рекордные 6,4 тыс. человек из всех регионов России и 14 стран, в том числе из Беларуси. Конкурс составил 52 человека на место.

После экспертной оценки анкет кандидатов участниками обучения по направлениям "Медиакоммуникации" и "Связи с общественностью" станут 75 человек на каждой из программ. Результаты будут известны в начале марта. Обучение начнется весной в Москве и продлится 3 месяца.

"Мы в очередной раз побили рекорд с конкурсом при отборе на обучение - 52 человека на место. Для сравнения, в 2024 году максимальный конкурс составил 42 кандидата на место. Хотя в этом году мы ожидали некоторое снижение конкурса: проект существует уже четвертый год, многие из тех, кто хотели пройти обучение, уже смогли это сделать. Но сохранение высокого спроса говорит, что запрос на переподготовку медиаспециалистов существует, медийщики хотят вести содержательную коммуникацию с аудиторией. А результаты выпускников программы - их назначения, запускаемые медиапроекты, награды в профессиональных конкурсах, в том числе международных, подтверждают высокий уровень содержания обучения", - подчеркнула Юлия Аблец, замгендиректора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа".

Заявки поступили от более чем 50 представителей Беларуси, Испании, Финляндии, Люксембурга, Узбекистана, Франции и других стран. Самый большой процент заявок - от медиаменеджеров и авторов пабликов, журналистов, руководителей пресс-служб и блогеров.

На обучении участников ждет работа с мастерами - признанными экспертами отрасли. В прошлом году ими были медиатехнологи, журналисты и общественные деятели: Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Владимир Табак, Борис Беляков, Глеб Кузнецов, Кристина Потупчик и другие. Во время обучения медийщики познакомятся с основными трендами в сфере, а также прокачают навыки создания проектов в новых медиа и проведения информационных кампаний.

В настоящий момент в сообществе "Мастерской" состоят 1130 медийщиков из России и других стран. Выпускники "Мастерской новых медиа" реализуют информационные кампании и медиапроекты, прокачивают свою экспертизу в продюсировании проектов и публичных выступлениях. Каждый четвертый выпускник программы получил карьерное продвижение.

Сейчас также идет отбор на образовательную программу для организаторов и режиссеров социально значимых мероприятий "Мастерская управления событиями" на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф.

О программе

"Мастерская новых медиа" - программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана "Диалогом" и Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Контактная информация:

Пресс-секретарь "Мастерской новых медиа"

Анастасия Залата

+ 7 (962) 404-27-55

a.zalata@rsv.ru