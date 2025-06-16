28 тыс. человек планируют принять более 160 колледжей Беларуси

Помимо широкого выбора специальностей, в колледжах созданы все условия для получения качественного образования. Лаборатории и мастерские, оснащенные по последнему слову техники, квалифицированные преподаватели с большим опытом работы, современные тренажеры, Что еще могут предложить наши колледжи, какие нюансы нужно знать абитуриентам при поступлении?

В колледже обучают не только основам теории, но и практическим навыкам, необходимым для работы в таких быстроразвивающихся сферах, как машиностроение и автосервис. Здесь созданы все условия для того, чтобы студенты могли получить актуальные знания и опыт работы с современным оборудованием.

Иван Хилюк, мастер производственного обучения колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:

"Эта лаборатория у нас станков DMG. Она довольно-таки новая. Здесь у нас представлены 2 станка. Это токарно-фрезерный станок ЧПУ Siemens 840D. И за вами непосредственно это DMU 50. Это пятиосный фрезерный станок, что достаточно современно и часто используется на предприятиях. Учащиеся, которые идут на уровень наладчика, мехатроника, изучают данное оборудование. Когда они приходят непосредственно на само предприятие, они очень быстро могут включиться в работу".

Вступительная кампания news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b5b0443-98c0-4c71-9e74-11ff4a48bf43/conversions/b853ebb9-a2c4-458a-842d-a2b724f15d79-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b5b0443-98c0-4c71-9e74-11ff4a48bf43/conversions/b853ebb9-a2c4-458a-842d-a2b724f15d79-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b5b0443-98c0-4c71-9e74-11ff4a48bf43/conversions/b853ebb9-a2c4-458a-842d-a2b724f15d79-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b5b0443-98c0-4c71-9e74-11ff4a48bf43/conversions/b853ebb9-a2c4-458a-842d-a2b724f15d79-xl-___webp_1920.webp 1920w

Теория в паре с практикой

Практическая подготовка занимает значительное место в учебном процессе. Студенты имеют возможность проходить стажировки на предприятиях, где могут применить свои знания в реальных условиях.

Александр Курган, студент колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:

"Здесь преподают на очень высоком, хорошем уровне. Все понятно объясняют, много где дают проявить себя на практике".

Обучение на современном оборудовании

Помимо универсальных токарных и фрезерных станков, здесь есть и целый роботизированный комплекс, который сейчас используется в автопроизводстве и электронике.

Дмитрий Пашкевич, студент колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:

"Это лаборатория индустрия 4.0. Здесь, можно сказать, как мини-производство, мини-технологическая линия, автоматизированный процесс. Имеется склад, откуда робот подъезжает, забирает заготовки, везет его к этому складу, с этого склада начинается сборка".

Факт 30 % от плана приема - целевое обучение

Всего в этом году колледж примет у себя около 300 человек. Из них 30 % - это 99 мест на условиях целевой подготовки. Спрос в специалистах в сфере машиностроении и автосервисе высокий, поэтому выпускники колледжа всегда востребованы на рынке труда.

Надежда Пермякова, ответственный секретарь приемной комиссии колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе:

"Мы набираем по двум направлениям. Это металлообработка, другое направление - все, что связано со сборочным производством и ремонтом, обслуживанием автомобилей. На металлообработке ребята могут обучиться у нас на фрезеровщика и оператора станков с программным управлением. В направлении механосборочных работ и ремонта автомобилей ребята могут стать будущими слесарями механосборочных работ, а также слесарями по ремонту автомобилей".

Оттачивание навыков на тренажерах

Медицинский тренажер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4231afd-bf67-4dde-ba9a-d7ce4da68b78/conversions/4b2f114b-692e-400e-b439-30f50878bfc5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4231afd-bf67-4dde-ba9a-d7ce4da68b78/conversions/4b2f114b-692e-400e-b439-30f50878bfc5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4231afd-bf67-4dde-ba9a-d7ce4da68b78/conversions/4b2f114b-692e-400e-b439-30f50878bfc5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4231afd-bf67-4dde-ba9a-d7ce4da68b78/conversions/4b2f114b-692e-400e-b439-30f50878bfc5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прежде чем приступить к работе с реальными пациентами, будущие медики оттачивают свои навыки вот на таких манекенах-имитаторах для отработки сердечно-легочной реанимации. Для совершенствования практических навыков, необходимых в работе с пациентами, в колледже есть специальная симуляционная лаборатория.

Анастасия Санько, завлабораторией по отработке навыков белорусского государственного медколледжа:

"Здесь у нас создано 5 модулей: хирургия, акушерская гинекология, терапия, педиатрия и сестринское дело, манипуляционная техника. В каждом из этих модулей можно имитировать приближенные к реальности кабинеты, как в поликлинике или в больнице. И в этих условиях наши учащиеся работают. Мы используем также методику "стандартизированный пациент", где у нас пациента реального играет реальный человек. И таким образом можно отработать коммуникативные навыки будущих медицинских работников".

Востребованность, перспективы, призвание

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Хирурги, терапевты, педиатры, акушеры и не только - сейчас эти профессии востребованы в сфере медицины. Получив диплом, выпускники пополняют ряды медицинских работников в столичных учреждениях, где многие в будущем планируют и остаться.

Даниил Казанов, студент Белорусского государственного медколледжа:

"Я поступила на лечебное дело. С детства нравится медицина, лечебное дело больше к людям предрасположено в плане общения и помощи".

Валерия Бондарь, студентка Белорусского государственного медколледжа:

"Я обучаюсь по специальности "лечебное дело", после колледжа непосредственно я выйду специалистом по трем направлениям. Это помощник врача, акушерство и непосредственно фельдшер. Решение учиться на медработника я принял, наверное, еще в классе 9. Решил начинать с колледжа, чтобы потом, возможно, продолжить учиться дальше, получать высшее образование, выучиться на врача".

Юрий Круглик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f19e28f0-f173-4400-ac4c-593b48e7dbdc/conversions/4521aa08-9704-4c17-a91b-97614ba877d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f19e28f0-f173-4400-ac4c-593b48e7dbdc/conversions/4521aa08-9704-4c17-a91b-97614ba877d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f19e28f0-f173-4400-ac4c-593b48e7dbdc/conversions/4521aa08-9704-4c17-a91b-97614ba877d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f19e28f0-f173-4400-ac4c-593b48e7dbdc/conversions/4521aa08-9704-4c17-a91b-97614ba877d8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Круглик, директор Белорусского государственного медколледжа:

"С учетом того что медицинские работники городу Минску нужны, мы в этом году наращиваем контрольные цифры приема. Если выпускаем 693 специалиста, то набираем 845 учащихся. Специальностей у нас 5. Это лечебное дело, медико-реабилитационное дело, сестринское дело, фармацевтов готовим и зубных техников. Наращиваем прием именно по направлению "сестринское дело". 440 человек будем набирать на медико-реабилитационное дело. Планируем, что 60 % от всех учащихся, которых мы наберем, будут обучаться на условиях целевой подготовки".

В этом году откроют 10 новых специальностей

Выбор у абитуриентов действительно большой. В этом году колледжи Беларуси начнут набор по 10 новым специальностям и квалификациям.

Александр Талатай, консультант управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:

"Открыта подготовка по 5 новым специальностям среднего специального образования, подготовка по которым в Республике Беларусь до этого еще не осуществлялась. Это специальности технической эксплуатации мультимедийных систем, воспитательная работа с присвоением квалификации "педагог-организатор" и иные. Также еще открыта подготовка по 5 новым профессиям на уровне персонально-технического образования, таким как изготовление мармеладно-пастилочных изделий, оператор автоматической линии по изготовлению керамических изделий, литейщик санитарно-строительных изделий".

Вся информация на сайтах колледжей