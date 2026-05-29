29 мая премьер-министр Беларуси посетил деревообрабатывающее производство в Бобруйске
Беларусь расширяет поставки пиломатериалов за рубеж. Весной в Бобруйске заработало новое деревообрабатывающее производство, которое 29 мая посетил премьер-министр Беларуси.
Преимущество предприятия перед другими участниками рынка - в способности перерабатывать пиловочное бревно до полуметра. Такую возможность дает современная высокоавтоматизированная техника - здесь уже используют 3D-сканеры.
Лесопильное производство на Могилевщине запускали в рамках программы "Один район - один проект".
Сергей Столярчук, председатель правления Банка развития Беларуси:
"В апреле мы уже совершили первые отгрузки страны СНГ, сейчас прорабатывается возможность поставки в страны дальней дуги. В целом производство отличается тем, что способно перерабатывать пиловочник большого диаметра, который является в избытке у нас в стране. И как раз это производство позволит те излишки крупного пиловочника перерабатывать и продавать на экспорт. Предприятие полностью экспортоориентировано".
Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 200 тыс. куб. м пиловочного сырья в год, а также получать 100 тыс. готовой продукции в виде пиломатериалов.