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29 ноября Игорь Сергеенко примет граждан в Шарковщине
Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко проведет 29 ноября личный прием граждан в Шарковщинском районном исполнительном комитете. Начало приема - 10.30. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Палаты представителей.
Кроме того, в рамках рабочей поездки в избирательный округ спикер проведет встречу с коллективом ДСУ-26. История дорожно-строительного управления, расположенного в Шарковщине, началась в 1969 году. За годы деятельности управлением введены в эксплуатацию автодороги Браслав - Поставы - Мядель, Логойск - Зембин - Мядель, Верхнедвинск - Шарковщина - Козяны, Видзы - Дрысвяты, Полоцк - Глубокое - граница Литовской Республики. Специалисты ДСУ-26 принимали участие в реконструкции кольцевой дороги вокруг Минска, а также автомобильной дороги Минск - Гомель.
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