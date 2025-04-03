3 апреля у подножия обелиска "Минск - город-герой" начались вторые парламентские чтения

Не допустить искажения исторической правды и памяти, не дать повториться страшным страницам истории - это главная цель парламентских чтений, которые проходят в Минске.

3 апреля вторые парламентские чтения начались в особом для белорусов месте. К подножию обелиска "Минск - город-герой" депутаты возложили цветы в память о каждом, кто ценой собственной жизни приближал долгожданный день Великой Победы.

Героизм и стойкость народа с первых дней немецкой оккупации решительно обозначили ход Великой Отечественной войны. Масштабы развернувшегося в Беларуси партизанского и подпольного движения оказали значительную помощь Красной армии. Наиболее широкий размах подпольная деятельность получила в Минске.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Партизанское движение и подпольная борьба взаимосвязаны. Это уникальное по своему размаху явление, не имеющее аналогов в мире".

Единым кулаком мужчины, женщины и даже дети выступили против врага, оккупировавшего Беларусь. 374 тыс. партизан, 213 партизанских бригад и 258 отдельных отрядов - та сила, которая героически сражалась с немецкими захватчиками.

Фальсификация истории не прекращается. И самая главная прививка от искажения белорусской истории и подвигов дедов и прадедов - говорить правду громко и беспристрастно.