3 попытки реконструкции и 10 лет реставрации: почему Лидский замок долго не могли восстановить

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Лидский замок пережил множество вражеских атак и сгорал в пламени пожарищ, но сохранил руины, которые помнят все. История Лидского замка началась с 1323 года, когда белорусские земли входили в состав Великого княжества Литовского.
Чтобы защитить родные края, князь Гедимин поручил возвести мощную крепость, которая выдержала бы любой удар врага.
Татьяна Липницкая, старший научный сотрудник Лидского историко-художественного музея:
"Лидский замок - каменный. Он на сегодняшний день является одним из самых больших каменных замков на территории современной Беларуси, хотя при его строительстве также использовали и кирпич".
Впервые над реконструкцией Лидского замка задумались во времена Российской империи, но выделенных денег хватило лишь на консервацию стены и кладки в некоторых местах. Во время Великой Отечественной войны в руинах замка содержали пленных. В 1950-х годах здесь вообще оборудовали городской стадион. К реконструкции вновь вернулись в 1980-х, но особых успехов тоже не случилось. Полноценные работы начались в 2010 году, когда исторический объект попал в список инвестиционных программ.
На реконструкцию замка ушло 10 лет. Изначально не было никаких инженерных коммуникаций, поэтому в первую очередь оборудовали теплоэлектроснабжение, сделали водопровод. Во времена Гедимина и Витовта внутри замка были деревянные строения, но сейчас от них остались лишь каменные фундаменты, которые залегали под землей на глубине 1,5 м. На их месте построили новые сооружения - сувенирную лавку, корчму и выставочные залы. Наконец удалось воссоздать и ключевые башни Витовта и Гедимина. В итоге получился отличный туристический объект, который ежегодно посещают свыше 100 тыс. человек.
Замок пользуется огромной популярностью местными жителями, белорусскими и зарубежными туристами. На его территории проводятся массовые мероприятия - народные творчества, молодежные дискотеки, рыцарские турниры и много других мероприятий.
После распада СССР нужно было поднимать с колен промышленность и сельское хозяйство, но даже в таких условиях Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел возможности для начала масштабных реставрационных работ. Ради сохранения и восстановления архитектурного наследия была разработана госпрограмма "Замки Беларуси", в которую вошли 38 объектов.
Какие тайны хранят белорусские замки. Кто и как оживляет историю. Какие технологии можно позаимствовать у предков. Подробнее смотрите в проекте "На контроле Президента".