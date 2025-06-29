30 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

В понедельник, 30 июня, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, ночью будет малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами, а по северо-восточной половине на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.