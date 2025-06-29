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30 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

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В понедельник, 30 июня, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, ночью будет малооблачно, без осадков. Утром и днем переменная облачность, местами, а по северо-восточной половине на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

Ветер западный, северо-западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше ноля, днем будет 17-23 градуса тепла.

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