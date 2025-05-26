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30 лет без границ: 26 мая 1995 года Минск и Москва снесли последний шлагбаум
Союзное государство без границ. 30 лет назад Беларусь и Россия снесли символический шлагбаум между двумя странами.
Тогда участие в церемонии принимали Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр России Виктор Черномырдин. Состоялось мероприятие на автомобильной трассе Брест - Москва. Таможенный пост был снят, и с тех пор таможенная граница между двумя странами перестала действовать.
На месте символического пограничного столба и шлагбаума политики посадили белую березу как символ дружбы и взаимопонимания между Минском и Москвой.