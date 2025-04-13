30 лет чествования лучших из лучших. Звания "Герой Беларуси" удостоены 14 человек

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3957fb-b57d-4618-8872-7886d9dfe5ac/conversions/8d4cfcf4-de8b-4724-ac7a-c3b33d42bf7a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3957fb-b57d-4618-8872-7886d9dfe5ac/conversions/8d4cfcf4-de8b-4724-ac7a-c3b33d42bf7a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3957fb-b57d-4618-8872-7886d9dfe5ac/conversions/8d4cfcf4-de8b-4724-ac7a-c3b33d42bf7a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd3957fb-b57d-4618-8872-7886d9dfe5ac/conversions/8d4cfcf4-de8b-4724-ac7a-c3b33d42bf7a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

30 лет назад, 13 апреля 1995 года, была учреждена государственная награда Беларуси - высшая степень отличия - звание "Герой Беларуси", пишет БЕЛТА.

Его присваивают за исключительные заслуги перед государством и обществом, связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, независимости и процветания страны.

Звание было установлено законом от 13 апреля 1995 года №3726-XII "О государственных наградах Республики Беларусь". Оно присваивается Президентом Беларуси и только один раз. Героями Беларуси могут стать граждане не только нашей страны, но и других государств, а также лица без гражданства. Награждение может быть произведено и посмертно.

Тем, кто удостоен этого звания, вручается знак особого отличия - медаль Героя Беларуси. Носить ее положено на левой стороне груди над орденами и медалями.

До 1999 года медаль представляла собой золотую пятиконечную звезду весом 14 гр. На внутренних ее тупых углах в радиальном направлении были расположены стрелоподобные вставки из искусственного рубина. Подвеска была трапециевидной. Колодка изготавливалась из серебра с позолотой.



Указом Президента Республики Беларусь от 6 сентября 1999 года №516 "Об утверждении описания орденов, медалей и нагрудных знаков к почетным званиям Республики Беларусь" было установлено новое ее описание.



Медаль Героя Беларуси представляет собой пятиконечную звезду с гладкими многогранными лучами на лицевой стороне, вписанную в круг диаметром 33 мм. Обратная сторона медали имеет гладкую поверхность, в центре находится номер медали. При помощи ушка и кольца она соединяется с колодкой прямоугольной формы. Вдоль основы колодки идут прорези, внутренняя ее часть обтянута муаровой лентой красного цвета с зеленой полоской справа, которая символизирует флаг Республики Беларусь. Медаль и колодка к ней изготавливаются из золота 585-й пробы, их вес составляет 19 гр.